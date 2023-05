FC-Talent Downs erhält Profivertrag

Der 1. FC Köln setzt langfristig auf seinen Nachwuchsangreifer Damion Downs. Nach offiziellen Angaben der Geißböcke erhält der 18-Jährige einen Profivertrag bis zum Sommer 2026. Lizenzspielerleiter Thomas Kessler lobt: „Damion hat sich seit seiner Verpflichtung für unsere U17 kontinuierlich weiterentwickelt. Trotz des ein oder anderen Rückschlags in diesem jungen Alter hat er mit unserem sehr erfolgreichen U19-Jahrgang in dieser Saison unter Beweis gestellt, welche Qualitäten er besitzt.“

Auf einen Einsatz bei den Profis kann Downs bislang noch nicht verweisen, das dürfte sich aber in absehbarer Zeit ändern. In U19 und zweiter Mannschaft der Kölner sammelte der Teenager diese Saison 16 Scorerpunkte (sieben Tore, neun Vorlagen) in nur zwölf Partien.

