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Bundesliga

VfB: Der Preis für Sano

von David Hamza - Quelle: kicker
Kodai Sano schirmt den Ball ab @Maxppp

Kodai Sano (22) wäre für den VfB Stuttgart kein Schnäppchen. Laut dem ‚kicker‘ ruft die NEC Nijmegen eine Ablöse von 20 Millionen Euro. Der zentrale Mittelfeldspieler steht noch bis 2028 unter Vertrag.

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Sano war vor drei Jahre für knapp eine halbe Million Euro aus seiner japanischen Heimat zum niederländischen Erstligisten gewechselt. Interesse am zweifachen Nationalspieler soll neben den Stuttgartern auch die PSV Eindhoven signalisieren.

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