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Bundesliga

Dzeko-Verhandlungen laufen

von David Hamza - Quelle: Bild
Edin Dzeko gibt die Richtung vor @Maxppp

Im Poker um die Zukunft von Edin Dzeko (40) ist weiter Geduld gefragt. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge blieb ein persönlicher Austausch mit Schalke-Sportvorstand Frank Baumann ohne Einigung. Ein neues Treffen sei zeitnah geplant.

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Schalke würde den ausgelaufenen Vertrag gerne verlängern. Dzeko, der in seinem ersten halben Jahr bei S04 auf viel Gehalt verzichtet hatte, will bei einem Verbleib in die Riege der Topverdiener aufsteigen. Ein anderer Faktor ist die Verletzungsanfälligkeit des Stürmers, der in den vergangenen Monaten sowohl für Schalke als auch für Bosnien-Herzegowina kürzertreten musste.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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