Pulis-Rauswurf nach 45 Tagen

Sheffield Wednesday hat sich kurz vor dem Jahreswechsel noch von Trainer Tony Pulis getrennt. Wie die Owls offiziell bestätigen, wurde der Übungsleiter kurz nach Mitternacht freigestellt. Der Waliser übernahm den Job im Hillsborough vor gerade einmal 45 Tagen.

Der Zweitligist rangiert aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt allerdings überschaubare drei Punkte. In den neun Spielen mit Sheffield konnte Pulis nur einen Sieg einfahren, fünfmal ging das Team als Verlierer vom Platz.

Sheffield Wednesday have terminated the contract of manager Tony Pulis with immediate effect #swfc