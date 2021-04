Leipzigs Bedingung für Kluivert-Kauf

Justin Kluivert kann sich durchaus Chancen auf einen längeren Aufenthalt bei RB Leipzig machen. Laut ‚Bild‘ sind die RB-Bosse grundsätzlich vom Potenzial des 21-jährigen Flügelstürmers überzeugt. Traut sich Kluivert künftig im Dribbling mehr zu und zeigt sich kaltschnäuziger vor dem Tor (bislang zwei Saisontreffer), stünden die Chancen auf eine Festverpflichtung im Sommer gut.

Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche will sich angesprochen auf die Zukunft des von der AS Rom ausgeliehenen Niederländers noch nicht zu viel entlocken lassen: „Justin hat das bisher in den Spielen, in denen er zum Einsatz kam, gut gemacht. Wir befinden uns derzeit mitten im Kaderplanungsprozess für die kommende Saison. Justin Kluivert ist darin ein Baustein von vielen.“