Transferzeugnis: Note 5 für einen Freiburg-Flop

Rihito Yamamoto - Note 5

Immerhin sieben Millionen Euro überwiesen die Freiburger im Sommer für Yamamoto an die VV St. Truiden. Bislang konnte der Japaner die Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Der 24-Jährige hatte zunächst Schwierigkeiten, sich an die Intensität in Freiburg und in der Bundesliga zu gewöhnen, und kam kaum zum Zug. Stattdessen wurde er schrittweise über die U23 der Freiburger herangeführt. Sein Bundesliga-Debüt gab der Mittelfeldspieler bei der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Bayern am siebten Spieltag. Dort wurde er in der 58. Minute eingewechselt und konnte sein Potenzial ein erstes Mal andeuten.

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Mio Backhaus - Note 4

Bereits früh im Sommer präsentierten die Freiburger einen Nachfolger für Noah Atubolu. Backhaus kam für stolze zwölf Millionen aus Bremen und wurde damit sogar zum Rekordtransfer des SC. Die hohen Erwartungen konnte der 22-Jährige allerdings noch nicht vollständig erfüllen. Starke Spiele wechseln sich mit Patzern ab.

Keisuke Goto - Note 2,5

Auch für Keisuke Goto nahm der SC ordentlich Geld in die Hand. Zehn Millionen Euro überwies Freiburg an den RSC Anderlecht. Diese Investiton zahlte der großgewachsene Japaner bislang mit guten Leistungen zurück. Mit fünf Toren in wettbewerbsübergreifend 227 Minuten entwickelte sich der 21-Jährige prompt zum Edeljoker und Publikumsliebling. Bei seinem einzigen Startelfeinsatz, der 1:2-Niederlage in Leverkusen, blieb er allerdings blass.

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Yannik Engelhardt - Note 2

Als Schusters Wunschspieler für die Sechser-Position verpflichtet, etablierte sich Engelhardt sofort als Stammspieler und Leistungsträger. Der laufstarke Mittelfeldspieler kennt das Freiburger System bestens, war bereits von 2021 bis 2023 für die Freiburger U23 aktiv. Obwohl Engelhardt neben Maximilian Eggestein eher den defensiveren Part bekleidet, schaltet sich der 25-Jährige immer wieder in die Offensive mit ein. Beim 5:0 gegen Gladbach gelang ihm dabei sogar ein Doppelpack, ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub.

Fazit - Note 3,5

Das Fazit der Freiburger Neuzugänge fällt gemischt aus. Während Engelhardt direkt zum Leistungsträger wurde und Goto als Joker brilliert, konnten Backhaus und Yamamoto noch nicht vollständig überzeugen. Dennoch steht bisher ein sehr guter Saisonstart zu Buche. Dies liegt auch an der Eingespieltheit der Mannschaft und unterstreicht zugleich Freiburgs Transferstrategie. Spieler werden beim SC häufig auch mit Blick auf kommende Saisons verpflichtet und bekommen die nötige Zeit, um sich zu entwickeln. Beispiele dafür sind unter anderem Derry Scherhant oder Igor Matanovic (beide 23), die zu Beginn kaum zum Zug kamen und nun zu den absoluten Leistungsträgern zählen.

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