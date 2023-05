Schwieriges Profil: Reals Problem mit der Stürmer-Suche

Real Madrid durfte in dieser Spielzeit drei Titel in die Höhe stemmen, doch bei den beiden wohl prestigeträchtigsten Trophäen gingen die Königlichen leer aus. Klar, den UEFA-Supercup, die Klub-WM und die Copa del Rey würde wohl jeder andere Klub mit Kusshand in die Titelsammlung aufnehmen, beim Weißen Ballett sind jedoch die Meisterschaft und der Champions League-Gewinn das höchste der Gefühle.

Im Halbfinal-Rückspiel gegen Manchester City wurde beim 0:4 deutlich, dass am Kader in Madrid an einigen Stellschrauben gedreht werden muss. Neben dem seichten Generationswechsel im Mittelfeld und der Auffrischung der Abwehr in den vergangenen Transferfenstern will Real diesen Sommer einen neuen Mittelstürmer an Bord holen.

Das Problem: Eigentlich soll die große Lösung erst 2024 an Bord kommen. Dann planen die Königlichen, entweder Kylian Mbappé nach dessen Vertragsende bei Paris St. Germain oder Erling Haaland von Manchester City im Santiago Bernabéu zu präsentieren. Real will daher einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge diesen Sommer noch kleine Brötchen backen.

Das doppelte Problem

Denn die Königlichen suchen einen Angreifer, der Karim Benzema bestmöglich ersetzen kann, aber gleichzeitig damit einverstanden sein muss, dass der amtierende Balon d’Or-Gewinner den Großteil der Saisonspiele in der Startformation steht.

Kein einfaches Profil, zumal sich die Situation für den Gesuchten ein Jahr später nochmal verschlechtert, wenn der dann 37-jährige Benzema durch einen mehr als zehn Jahre jüngeren Superstar ersetzt wird, der eine Stammplatzgarantie besitzen wird. Real sucht also einen absoluten Lückenbüßer für die kommende Saison, der trotzdem den sportlichen Ansprüchen genügt. Das Budget wäre mit Blick auf den geplanten Transfer von Jude Bellingham ebenfalls nicht allzu groß.

Notlösung Castilla?

Eine weitere Möglichkeit, die die Königlichen der ‚Marca‘ zufolge in Betracht ziehen, wäre gar keinen externen Angreifer an Bord zu holen und sich stattdessen beim eigenen Nachwuchs zu bedienen. Álvaro Rodríguez wäre ein Kandidat, der in der kommenden Saison behutsam in die Herausforderer-Rolle hineinwachsen könnte.

Der 18-jährige Linksfuß kam in dieser Spielzeit auf sieben Kurzeinsätze bei den Profis. Gegen Atlético Madrid (1:1) sorgte der Youngster mit seinem Debüttreffer für den Ausgleich und hinterließ eine erste Duftmarke. Gut möglich, dass am Ende der uruguayische U20-Nationalspieler die bescheidene Lösung in all den galaktischen Transferplänen wird.