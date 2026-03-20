Keine Chance beim DFB: Ginter enttäuscht

Dass Matthias Ginter für die Länderspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert wurde, sorgt für große Enttäuschung beim Verteidiger. Nach dem 5:1-Sieg des SC Freiburg gegen den KRC Genk am Donnerstagabend sagte der 32-Jährige: „Es war auch nicht so, dass ich vor dem Spiel heute schlecht gespielt habe. Wir haben am Dienstag telefoniert. Es ist natürlich enttäuschend. Es waren jetzt mein achter und neunter Scorer. Soweit ich gehört habe, ist es noch nicht endgültig. Also schauen wir mal.“

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Ganz aufgegeben hat Ginter seine WM-Hoffnungen aber nicht. Hinsichtlich der Zeit bis zur Bekanntgabe des Kaders für das Großturnier in Nordamerika bleibt der Abwehrspieler zuversichtlich: „Das Gespräch war, wie man heute erfahren hat, nicht so toll. Es ist keine unfaire, sondern eine sportliche Entscheidung. Trotzdem ist es enttäuschend. Aber es gibt wieder Chancen und es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.“