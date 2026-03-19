Trotz Europapokal-Millionen: Macht Mainz ein Trio zu Geld?

Mainz 05 muss dank der Einnahmen aus dem Europapokal keinen Leistungsträger verkaufen, hält sich allerdings alle Optionen offen. Das betont Sportvorstand Christian Heidel gegenüber dem ‚kicker‘: „In den vergangenen Jahren haben wir jeden Sommer einen großen Transfer getätigt, aber wir mussten es nie. Daran hat sich nichts geändert. Wenn etwas sportlich und wirtschaftlich für uns sinnvoll ist, dann sagen wir nicht Nein.“ Aktuell gibt es laut dem Fachmagazin drei Spieler im Kader der Rheinhessen, die nach Jonathan Burkardt (25/Eintracht Frankfurt), Brajan Gruda (21/Brighton & Hove Albion) und Anton Stach (27/Leeds United) die nächsten teuren Verkäufe werden könnten.

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Dabei handelt es sich um Kaishu Sano (25), Nadiem Amiri (29) und Paul Nebel (23). Während die beiden Erstgenannten noch bis 2028 an Mainz gebunden sind, läuft Nebels Vertrag bereits im kommenden Jahr aus. Im Sommer könnte also die letzte große Gelegenheit sein, eine hohe Ablöse für den Offensivspieler zu erhalten. Eintracht Frankfurt wird loses Interesse nachgesagt. Finanziell geht es den 05ern aktuell jedoch grundsätzlich gut. Die vergangene Saison generierte den zweithöchsten Umsatz der Vereinsgeschichte und die aktuellen Erfolge in der Conference League brachten Mainz inklusive des Achtelfinals bereits 14 Millionen Euro ein. Heidel rechnet „bislang mit einem Überschuss von rund acht Millionen Euro“.