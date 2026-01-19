Frankfurt: Besiktas will Höjlund

Oscar Höjlund könnte Eintracht Frankfurt noch im laufenden Transferfenster verlassen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato zeigt Besiktas großes Interesse daran, den 21-jährigen Dänen auszuleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gespräche zwischen den beiden Klubs haben in den vergangenen Stunden bereits stattgefunden. In Frankfurt steht Hojlund noch bis 2029 unter Vertrag. Auf den Durchbruch bei den Adlern wartet der zentrale Mittelfeldspieler seit seinem Wechsel 2024 vom FC Kopenhagen nach Deutschland noch immer.