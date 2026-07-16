Legendärer Messi | „Don’t cry for me, England“

In dem erwartet intensiven und kampfbetonten Halbfinale zweier Mannschaften, die perfekt auf den jeweils anderen eingestellt waren, behalten die Argentinier die Oberhand. Den Engländern um Chefcoach Thomas Tuchel bleibt somit nur das kleine Finale gegen Frankreich. In der ersten Hälfte beackerten sich die beiden Rivalen bis aufs Blut, auf der Strecke blieben dabei jegliche Offensivszenen.

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Dies änderte sich erst im zweiten Durchgang: Anthony Gordon löste in der 55. Minuten den Knoten und erzielte das zwischenzeitliche 1:0. Als es fast danach aussah, die Engländer würden die Abwehrschlacht siegreich überstehen, traf Enzo Fernández mit einem sensationellen Distanzschuss die Briten ins Mark. Argentinien ließ nicht locker und erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch Lautaro Martínez und Vorarbeit von Lionel Messi das goldene 2:1.

Pressestimmen

‚El Grafico‘ (Argentinien): „Don’t cry for me, England: Argentiniens episches Comeback, das den Einzug ins WM-Finale gegen Spanien sicherte. Mit Herzblut und Kampfgeist gelang der Nationalmannschaft in Atlanta ein historischer 2:1-Sieg – nun träumt sie unter der Führung des legendären Messi vom zweiten Weltmeistertitel in Folge.“

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‚Clarín‘ (Argentinien): „Mit großem Herz hat Argentinien das Spiel gegen England gedreht und steht im Finale. Am Sonntag steht das große Spiel gegen Spanien an.“

‚Olé‘ (Argentinien): „Die argentinische Nationalmannschaft hat ein historisches Spiel gedreht und steht im Finale der Weltmeisterschaft 2026. Dank der Tore von Enzo Fernández und Lautaro Martínez besiegte die Albiceleste die Briten mit 2:1 und zieht ins WM-Finale ein.“

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‚DeporTV‘ (Argentinien): „Argentinien hat das Spiel gedreht und steht im Finale! Dramatischer Sieg gegen England. Der Weltmeister gewann das Spiel des Jahres mit 2:1.“

‚Daily Mail‘ (England): „Heartbreak in Atlanta. Qual für England: Argentinien erzielt in der Schlussphase zwei Tore und wirft die Three Lions aus dem Turnier.“