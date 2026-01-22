Menschenhandel-Vorwürfe gegen Hernández | Hartes Urteil über Dzeko

Ausgebeutet

Ex-Bayer Lucas Hernández und seiner Frau werden schwere Vorwürfe gemacht. Beide wurden wegen Verdachts auf Menschenhandel und illegale Beschäftigung angeklagt. Das Paar soll eine kolumbianische Familie zwischen September 2024 und November 2025 ohne Arbeitsverträge beschäftigt und lediglich in bar bezahlt haben. Für 2000 Euro im Monat musste die Familie bis zu 84 Stunden die Woche im Haushalt und bei der Kinderbetreuung schuften.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Verteidiger, derzeit bei Paris St. Germain beschäftigt, und seine Partnerin weisen die Vorwürfe zurück. „Wir haben ihnen geholfen, sie unterstützt und ihnen geglaubt, als sie uns sagten, dass sie dabei seien, ihre Situation zu legalisieren. Dieses Vertrauen wurde missbraucht. Wir wurden durch emotionale Geschichten und falsche Zusicherungen manipuliert. Wir haben niemals mit Verachtung gegenüber dem Gesetz gehandelt“, behauptet das Paar in einer Stellungnahme gegenüber ‚Reuters‘. Das letzte Wort dürfte noch nicht gesprochen sein.

Keine Grenzen

Angesichts der Ankunft von Edin Dzeko überschlagen sich die Anhänger des FC Schalke vor Begeisterung. Der in die Jahre gekommene Knipser soll die Knappen Richtung Bundesliga ballern. Lange ist es her, dass ein Star dieser Größenordnung zuletzt in Königsblau aufgelaufen ist. Die Begeisterung kennt keine Grenzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚WAZ‘ hält Dzeko für den „größten Schalke-Transfer der vergangenen Jahre“. ‚Sky‘ wertet den Transfer gar als „Sensation“. In Florenz ist man dagegen froh, dass der 39-Jährige bald weg ist. „Sechs schlechte Monate“, hat die Zeitung ‚Firenze Dintorni‘ gesehen, Dzeko lasse „wenig bis nichts zurück.“ Unterschiedlicher können Stimmungsbilder kaum sein.