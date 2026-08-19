Im Fall von Darwin Núñez (27) zeichnet sich die nächste Kehrtwende ab. Sacha Tavolieri und Fabrizio Romano berichten übereinstimmend, dass der Stürmer kurz vor einem Wechsel zum Al Diriyah FC steht. Tavolieri zufolge wurde mit Al Hilal eine Leihe ausgemacht, für deren Zeitraum der saudische Aufsteiger 75 Prozent des Gehalts übernehme.

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Zuletzt soll Núñez nach vorheriger Einigung mit Besiktas schon grünes Licht für einen Trabzonspor-Wechsel gegeben haben, nach dem erfolgreichen Hijack geht der türkische Vertreter allerdings leer aus. Stattdessen setzt der Uruguayer (41 Länderspiele) seine Karriere in Saudi-Arabien fort, sofern nichts Unvorhergesehenes mehr passiert.