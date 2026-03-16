Mainz 05: Geldregen dank Sano-Verkauf?

Mit der Verpflichtung von Kaishu Sano (25) ist dem FSV Mainz 05 ein waschechter Coup gelungen. 2024 hatten die Rheinhessen den bis dato lediglich Insidern bekannten Japaner (elf Länderspiele) für 2,5 Millionen Euro aus seiner Heimat losgeeist, mittlerweile konnte er seinen Marktwert vervielfachen.

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Bereits im kommenden Sommer könnte der lauf- und zweikampfstarke Rechtsfuß den nächsten Karriereschritt anstreben. Und der ‚Allgemeinen Zeitung‘ zufolge hat mit dem FC Brentford bereits ein erster verlockender Interessent die Angel ausgeworfen. Entscheiden sich die Engländer dazu, die Suche nach einem neuen Sechser zu forcieren, „dürfte Sano auf der Liste weit oben stehen“, berichtet die Regionalzeitung weiter.

Sollte Sano im Anschluss an die Saison zwei Jahre vor Vertragsende verkauft werden, winkt den Mainzern so oder so ein ordentliches Transferplus. Dem Vernehmen nach ruft der Bundesliga-13. mindestens 25 Millionen Euro für den Leistungsträger auf, der in der laufenden Bundesliga-Spielzeit noch keine einzige Spielminute verpasste und unter anderem auch von Eintracht Frankfurt ins Visier genommen wurde.