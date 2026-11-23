Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund macht sich berechtigte Hoffnung auf einen Einsatz von Serhou Guirassy (30) und Carney Chukwuemeka (23) in der Champions League am Dienstag (21 Uhr) beim FC Arsenal. Die beiden zuletzt angeschlagenen Profis haben das Abschlusstraining erfolgreich absolviert und werden voraussichtlich heute Nachmittag im Flieger Richtung London sitzen.

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Guirassy hatte zuletzt mit einer Zerrung gefehlt, auch Chukwuemeka stand gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) am Wochenende noch nicht im Kader. Jetzt kann Trainer Niko Kovac aber gegen die Gunners wieder auf die beiden Akteure bauen. Waldemar Anton (30), der gegen die Fohlen noch auf der Bank Platz nehmen musste, sollte gegen Arsenal wieder komplett fit sein.