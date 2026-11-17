Piero Hincapié und der FC Arsenal gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht der Abwehrspieler vor der Verlängerung beim englischen Meister. Der Vertrag des Ecuadorianers werde mit verbesserten Bezügen um ein Jahr bis 2032 ausgedehnt.

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Der 24-Jährige war im Sommer nach vorangegangener Leihe fest von Bayer Leverkusen zu Arsenal gewechselt. Dort ist er in dieser Saison häufig nur Backup, weshalb bereits Gerüchte um ein Engagement beim FC Barcelona aufkamen. Nun ist klar, dass Hincapié bei den Gunners bleibt.