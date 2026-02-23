Bestätigt: Casemiro sagt erstem Klub ab

Casemiro (34) wird allem Anschein nach nicht zum FC São Paulo zurückkehren. „Wir haben eines Nachmittags darüber gesprochen, und einer unserer wichtigen Spieler hat Casemiro eine Nachricht geschickt. Wer würde Casemiro nicht gerne in seinem Team haben, oder? Ich schon“, verriet Sportdirektor Rui Costa in einer Medienrunde, „er antwortete jedoch sofort, dass er nicht vorhabe, nach Brasilien zurückzukehren, sondern in einem anderen Markt bleiben wolle.“

Casemiro steht derzeit bei Manchester United unter Vertrag, wird die Red Devils im Sommer aber verlassen. Auch das Interesse von Inter Miami sickerte in den vergangenen Tagen durch, einem Bericht zufolge soll der Abräumer sogar bereits in Florida gewesen sein, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.