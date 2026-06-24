José Mourinho hat sich erstmals öffentlich seit seiner Rückkehr zu Real Madrid geäußert. „Ich leugne nicht, dass ich Real Madrid liebe, und das ist auch der Grund, warum ich dorthin zurückkehre“, betont der Star-Coach im Interview mit ‚Vanity Fair‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesprochen auf Superstar Kylian Mbappé (27), der sich in der vergangenen Saison medial großer Kritik ausgesetzt sah, erklärt Mourinho: „Ich muss es mit eigenen Augen sehen. Ich muss Dinge verstehen, die ich im Moment noch nicht weiß. Ich muss die Spieler kennenlernen. Es ist nicht die Zeit zum Reden. Es ist die Zeit, ganz ruhig zu bleiben. Ich bin da, um allen zu helfen – nicht um zu kritisieren, nicht um zu reden, sondern um zuzuhören. Das Einzige, was ich über Kylian Mbappé sagen kann, ist, dass er ein phänomenaler Spieler ist, und ich werde versuchen, ihm dabei zu helfen, noch besser zu werden, als er ohnehin schon ist.“