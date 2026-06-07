200 Millionen für fünf Eintracht-Stars?

Bei Eintracht Frankfurt könnte einmal mehr ein lukrativer Sommer bevorstehen. Laut der ‚Bild‘ erhoffen sich die Hessen durch die Verkäufe von Arthur Theate (26), Hugo Larsson (21) und Jean-Mattéo Bahoya (21) im Idealfall 85 bis 100 Millionen Euro.

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Innenverteidiger Theate soll 15 bis 20 Millionen einbringen, Nottingham Forest, der AFC Bournemouth und der FC Bologna sollen ihre Visitenkarten beim wechselwilligen Belgier hinterlegt haben.

Angebote für Brown & Uzun

Für Larsson erhoffe sich die Eintracht 35 bis 40 Millionen. Eine heiße Spur gibt es hier aktuell noch nicht, in der Vergangenheit hatten Vereine aus England und Atlético Madrid die Fühler ausgestreckt. Um Angreifer Bahoya buhlt Tottenham Hotspur, in Frankfurt spekuliert man auch hier auf rund 40 Millionen.

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Bahoya, Larsson und Theate sind unterdessen nicht die einzigen SGE-Profis, die dem Klub in diesem Sommer eine Top-Ablöse bescheren könnten. Linksverteidiger Nathaniel Brown (22) könnte für 60 Millionen Euro zum FC Bayern wechseln, Galatasaray stellt angeblich 40 Millionen Euro für Offensivmann Can Uzun (20) in Aussicht.