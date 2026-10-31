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Bundesliga

Überraschung in der Schalke-Startelf

von Dominik Sandler
1 min.
Miron Muslic ist Trainer bei Schalke 04 @Maxppp
Schalke 04 0-0 RB Leipzig

Beim Heimspiel gegen RB Leipzig am heutigen Samstag (15:30 Uhr) überrascht der FC Schalke in der Startelf. Trainer Miron Muslic setzt zum dritten Mal in Folge auf Hee-chan Hwang (30). Überraschend ist das deshalb, weil der Südkoreaner im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden einen Physiotherapeuten geschubst hatte und dafür von seinem Coach scharf kritisiert wurde.

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Sportliche Auswirkungen hat der Fauxpas aber offensichtlich nicht. Die Leihgabe der Wolverhampton Wanderers wartet noch auf den ersten Treffer in Königsblau. Sturm-Alternativen wie Edin Dzeko (40) und Bryan Lasme (27) sitzen zunächst auf der Bank.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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