Überraschung in der Schalke-Startelf

Beim Heimspiel gegen RB Leipzig am heutigen Samstag (15:30 Uhr) überrascht der FC Schalke in der Startelf. Trainer Miron Muslic setzt zum dritten Mal in Folge auf Hee-chan Hwang (30). Überraschend ist das deshalb, weil der Südkoreaner im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden einen Physiotherapeuten geschubst hatte und dafür von seinem Coach scharf kritisiert wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportliche Auswirkungen hat der Fauxpas aber offensichtlich nicht. Die Leihgabe der Wolverhampton Wanderers wartet noch auf den ersten Treffer in Königsblau. Sturm-Alternativen wie Edin Dzeko (40) und Bryan Lasme (27) sitzen zunächst auf der Bank.