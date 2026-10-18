Trotz der Ausfälle von Christian Kofane (20) und Martin Terrier (29) ist Victor Boniface (25) keine Option für die Startelf bei Bayer 04 Leverkusen. Auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr) sagte Trainer Carles Martínez über den Stürmer: „Was Boni angeht: Wir arbeiten mit ihm, ich spreche mit ihm, und er weiß Bescheid. Außerdem hat er es versucht, er ist auf dem Weg, aber man sieht, dass für mich der Rhythmus und die Intensität sehr, sehr wichtig sind.“

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Da Boniface bislang hinter den Erwartungen zurückliegt und erst auf fünf Einsatzminuten kommt, versucht Martínez, ihn zu motivieren: „Und genau deshalb dränge ich ihn, helfe ich ihm, sporne ich ihn an und unterstütze ihn dabei, sich in dieser Hinsicht zu verbessern. Denn was wir wollen, sind auch elf Spieler, die auf dem Platz mit maximaler Intensität spielen.“ Der Nigerianer war in der Saison 2023/24 eine der Entdeckungen des Meister-Teams von Bayer 04. Seitdem hat sich sein Fitnesszustand deutlich verschlechtert.