Alaba zu Real? Kroos ahnungslos

Toni Kroos (31) hat beteuert, keine Insider-Informationen über einen Wechsel seines ehemaligen Teamkollegen David Alaba (28) zu Real Madrid zu haben. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern-Insider‘ sagt der deutsche Nationalspieler: „Ich weiß ja nicht, was er auf dem Tisch liegen hat, was möglich ist, was gefordert wird. Lassen wir uns mal alle überraschen.“

Kroos war 2014 vom FC Bayern zu Real gewechselt. Im Sommer könnte es ihm Alaba, dessen Vertrag in München ausläuft, gleichtun. Für Mittelfeldspieler Kroos waren einst 30 Millionen Euro Ablöse geflossen, während Defensiv-Allrounder Alaba angesichts seines auslaufenden Vertrags ablösefrei wechseln darf. Nach FT-Infos ist Real der klare Favorit im Rennen um den Österreicher.