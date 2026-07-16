João Palhinha könnte in der kommenden Saison wieder in der Premier League unter Vertrag stehen. Laut Fabrizio Romano wird eine Verpflichtung des 31-Jährigen derzeit bei Aston Villa diskutiert. Demnach beraten Trainer Unai Emery und das Management, ob eine Anfrage eingereicht werden soll. Bisher gab es Romano zufolge noch keine Gespräche mit dem FC Bayern.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚The Athletic‘ ergänzt, dass Villa eine Leihe erwägt. Das Onlineportal geht noch einen Schritt weiter und berichtet, dass der Klub aus Birmingham bereits Gespräche über eine solche führt. ‚Teamtalk‘ bestätigt die Verhandlungen, spricht jedoch nicht von einem angestrebten Leihgeschäft. Stattdessen hoffe Villa, den Sechser für rund 23,5 Millionen Euro fest zu verpflichten. Das dürfte auch im Sinne der Bayern sein.

Palhinha, in der vergangenen Saison leihweise für Tottenham Hotspur am Ball, steht bei den Münchnern trotz eines Vertrags bis 2028 auf der Abgangsliste. Zuletzt scheiterten Bemühungen von Benfica Lissabon an den hohen Gesamtkosten des Transferpakets. Ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien lehnte der Portugiese derweil ab.