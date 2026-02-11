KSC verlängert mit Routinier Himmelmann

Der Karlsruher SC und Ersatzkeeper Robin Himmelmann setzen die Zusammenarbeit fort. Die Badener teilen offiziell mit, dass der 37-Jährige seinen Vertrag verlängert hat. Zur Laufzeit macht der Zweitligist wie gewohnt keine Angaben. Himmelmann war im Sommer 2024 vom 1. FC Kaiserslautern gekommen, ein Pflichtspiel bestritt der Routinier für den KSC bislang noch nicht.

Sportgeschäftsführer Mario Eggimann erklärt: „Robin ist für uns ein enorm wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, sportlich wie menschlich. Mit seiner Erfahrung, seiner Professionalität und seiner positiven Art ist er sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine ein Vorbild. Seine Unterstützung für Hans Christian Bernat und davor für Max Weiß ist absolut vorbildlich. Wir freuen uns sehr, dass er seinen Weg weiterhin gemeinsam mit dem KSC gehen wird.“