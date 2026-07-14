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FC Bayern: Besonderer Job für Dante

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Dante im Bayern-Training @Maxppp

Dante wird beim FC Bayern nicht nur für die Zweitvertretung verantwortlich sein. Laut der ‚Bild‘ soll der 42-Jährige darüber hinaus bei der U19 in der UEFA Youth League an der Seitenlinie stehen. Das bedeutet, dass der frühere Innenverteidiger unter der Woche mit den Jugendspielern an den Start geht und am Wochenende mit den Amateuren in der Regionalliga.

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Hintergrund sei zum einen, dass Dante mehr internationale Erfahrung mitbringt als U19-Coach Leonhard Haas. Zum anderen soll der Kern der Youth League-Mannschaft künftig aus U23-Spielern gebildet werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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