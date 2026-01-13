FC Bayern: Fernández vor Winter-Leihe?

Christoph Freund kann sich eine Leihe von Mittelfeldtalent Javier Fernández (19) im Januar vorstellen. ‚Sky‘ zitiert den Sportdirektor des FC Bayern: „Das würde ich nicht ausschließen. Javi ist ein sehr interessanter Spieler. Ganz wichtig ist, dass er gesund bleibt – aber auch, dass er auf einem hohen Level Fußball spielen kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine schwere Meniskusverletzung hatte Fernández bis Oktober fast ein Jahr außer Gefecht gesetzt. Im Bayern-Test am vergangenen Dienstag gegen RB Salzburg (5:0) durfte der Spanier ein paar Minuten ran. Regelmäßige Spielpraxis könnte der Youngster nun andernorts sammeln, insbesondere Klubs aus seiner Heimat sollen Interesse zeigen. Kürzlich hatte ‚Sky‘ berichtet, dass Bayern den ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag von Fernández bis 2028 verlängert hat.