„Schande über Juve“ | Fett weg für Uniteds „Kinder“

Italien rechnet mit Juve ab

Mit dem Titelkampf hat Juventus Turin aktuell so gar nichts am Hut. Die Alte Dame befindet sich vielmehr in einer „dunklen Krise“, hält der ‚Corriere dello Sport‘ fest. Krönung des Ganzen war die gestrige 1:2-Niederlage gegen Hellas Verona, die Juve endgültig im grauen Mittelfeld versinken ließ. Die ‚Tuttosport‘ hält sich auf ihrer heutigen Titelseite nicht zurück: „Schande über dich, Juve!“. Und wie immer ist die Trainerdiskussion nicht weit weg, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. „Die Katastrophe Max“, prangt groß auf der heutigen Ausgabe der ‚Gazzetta dello Sport‘. Groß ist die Enttäuschung in Italien, sollte mit der Rückkehr von Massimiliano Allegri doch eigentlich wieder alles besser werden in Turin. Davon ist man aktuell weit entfernt.

Alien Vinícius

Einmal mehr dürfen sich die Königlichen bei Vinícius Júnior bedanken, der mit seinem Doppelpack quasi im Alleingang für den 2:1-Sieg gegen den FC Elche sorgte, der Real wieder zurück an die Tabellenspitze katapultierte. „Von welchem Planeten kommst du?“, fragt die ‚Marca‘ in Richtung des Brasilianers, während der ‚as‘ langsam keine Superlative mehr einzufallen scheinen. Schlicht „Vinícius MVP“, steht auf der heutigen Titelseite. Der 21-jährige Flügelspieler zeigte damit einmal mehr, welch großen Sprung er in der laufenden Spielzeit gemacht hat.

Alte Hasen als Matchwinner

Kein Mason Greenwood (20), kein Marcus Rashford (24), dafür ein Edinson Cavani (34) und mit Raphaël Varane (28) ein weiterer Verteidiger: Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer ließ nach der verehrenden 0:5-Klatsche gegen den FC Liverpool kein Stein auf dem anderen und änderte gegen Tottenham Hotspur sein System – mit Erfolg wohlgemerkt. 3:0 hieß es am Ende für die Red Devils. Hauptgrund für den deutlichen Sieg war neben der defensiveren Umstellung auf eine Fünferkette vor allem der erfahrene Doppelsturm aus Edinson Cavani und Cristiano Ronaldo (36), die „brillant miteinander kombinierten“, wie die ‚Manchester Evening News‘ festhalten. Die ‚Sun‘ stichelt derweil in Richtung der jungen United-Spieler: „Mit Kindern kann man nicht gewinnen.“