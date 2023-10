Mit wem arbeitet Eberl bei Bayern?

Max Eberl könnte demnächst als Sportvorstand beim FC Bayern einsteigen. Laut ‚Sky‘ wäre das für den gerade erst verpflichteten Sportdirektor Christoph Freund kein Problem. Beide würden gerne zusammenarbeiten. Unklar ist hingegen die Zukunft des Technischen Direktors Marco Neppe.

Eberl will ‚Sky‘ zufolge wenig überraschend nach München kommen. Mit einem Vollzug sei um den Jahreswechsel zu rechnen. Gerade erst wurde der ehemalige Gladbacher bei RB Leipzig entlassen. Dort arbeitete Eberl mit Felix Krüger zusammen. Auch der Sportkoordinator wurde freigestellt, könnte Eberl aber auch in Zukunft zur Seite stehen, so der TV-Sender.