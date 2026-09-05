Kauã Santos (23) hat sich nach der Torwart-Rochade bei Eintracht Frankfurt erstmals zu Wort gemeldet. Auf Instagram schreibt der Schlussmann: „Liebe Fans, nach all den Berichterstattungen der letzten Wochen möchte ich mich heute direkt an euch wenden. Es gibt Zeiten im Profifußball, in denen man feiert, und es gibt Zeiten im Profifußball, in denen man dazulernt. Der einfache Weg im Fußball ist wegzulaufen – aber ich liebe euch, ich liebe den Verein und ich bin überzeugt, dass Frankfurt zum aktuellen Zeitpunkt der richtige Ort für mich ist. Der richtige Ort, um mich zu entwickeln, zu lernen, ein guter Teamplayer zu sein und mit dem Verein gemeinsam zu wachsen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Weil Santos in der Saisonvorbereitung erneut schwache Leistungen zeigte, holte die SGE mit Noah Atubolu (24) eine neue Nummer eins an Bord. Aus diesem Grund muss sich der Brasilianer jetzt mit seinem Status als Ersatzkeeper begnügen – und ist allem Anschein nach bereit dazu.