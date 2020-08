Sheffield verlängert mit Rodwell & Jagielka

Sheffield United treibt die Personalplanungen für die zweite Premier League-Spielzeit in Folge weiter voran. Wie die Blades mitteilen, verlängern Mittelfeldakteur Jack Rodwell (29) und Abwehrspieler Phil Jagielka (38) ihre Verträge jeweils bis zum Sommer 2021.

„Phil ist ein wertvolles und respektiertes Mitglied des Kaders und ich freue mich, ihn für die nächste Saison im Gebäude zu behalten. Dasselbe gilt für Jack, der uns in der zweiten Hälfte der vergangenen Spielzeit Vielseitigkeit bot und uns damit Flexibilität innerhalb der Mannschaft gab“, kommentiert Cheftrainer Chris Wilder die Entscheidung.

Jack Rodwell has committed his future to the club, agreeing a contract extension until the summer of 2021 ✍️#SUFC 🔴