Schlotterbeck-Zukunft: Klare Haltung beim BVB

„Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, so früh wird es nicht sein, dass ich meinen Vertrag verlängere“, ließ Nico Schlotterbeck (25) Ende September durchblicken, dass er sich mit einer Zukunftsentscheidung – womöglich der wichtigsten seiner bisherigen Laufbahn – noch Zeit lassen will.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dafür zeigt man bei Borussia Dortmund Verständnis, wie Geschäftsführer Sport Lars Ricken erst am gestrigen Mittwoch durchblicken ließ. Gleichzeitig blicken die Verantwortlichen an der Strobelallee offenbar gelassen auf die Verhandlungen – zumindest Schlotterbecks Aussagen wurden nach Informationen der ‚WAZ‘ „entspannt zur Kenntnis“ genommen.

Insofern sind die Dortmunder wohl optimistisch, dass Schlotterbeck von einer Weiterführung der Zusammenarbeit überzeugt werden kann. Die Vorzeichen sind klar: Der im Spielaufbau so starke Linksfuß wünscht sich abgesehen von einer ordentlichen Gehaltserhöhung vor allem eine ausgezeichnete sportliche Perspektive. Zwei Punkte, die ihm voraussichtlich auch andernorts in Aussicht gestellt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter anderem der FC Bayern, der FC Liverpool und Real Madrid sind auf den Innenverteidiger aufmerksam geworden. Wagt eines der Schwergewichte einen konkreten Vorstoß, könnte es für den BVB schwierig werden, die überzeugenderen Argumente zu liefern. Zunächst einmal richtet sich der Fokus aber auf das Wochenende, wenn man zum deutschen Klassiker am Samstag (18:30 Uhr) nach München reist.