Aachen-Talent Ademi in die Bundesliga?

Faton Ademi könnte im kommenden Sommer den nächsten Karriereschritt wagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigen Vereine aus Belgien sowie aus der 2. Bundesliga Interesse am 19-Jährigen. Im vergangenen Januar soll zudem die TSG Hoffenheim den Mittelfeldspieler beobachtet haben.

Ademi war 2022 in die Akademie von Alemannia Aachen gewechselt und bestritt seitdem 32 Profispiele für seinen Jugendverein. Der Kosovare besitzt beim Drittligisten noch einen Vertrag bis 2028.