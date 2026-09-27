Beim FC Augsburg wäre man womöglich sogar ein bisschen stolz, wenn Finn Dahmen (28) den Lockrufen des FC Bayern folgt. Angesprochen auf das Interesse aus München an seinem Stammtorwart sagt Manuel Baum der ‚Bild‘: „In Augsburg ist es schon Teil der Philosophie, dass man dann auch mal Spieler ziehen lässt, die vielleicht überdurchschnittlich leisten.“

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Der FCA-Chefcoach weiter: „Wenn einer zu den Besten der Bundesliga gehört, ist er mit Sicherheit Thema bei den Besten in der Bundesliga. Wir sprechen da intern drüber. Klar gibt es Gespräche mit Finn.“

Bei den Bayern deutet viel auf ein Karriereende von Manuel Neuer (40) im Sommer hin. Dessen Stellvertreter Jonas Urbig (23) soll dann die neue Nummer eins werden. Die Münchner suchen einen erfahrenen und zuverlässigen Backup und haben dafür Dahmen im Blick.

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Wen sollte der FC Bayern als Ersatzkeeper holen? Finn Dahmen Marvin Schwäbe Einen anderen Kandidaten Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Baum ordnet ein: „Der Finn wird im März 29 Jahre alt. Er muss ja wissen: Will ich schon in die zweite Reihe treten oder bleibe ich bei einem Bundesligisten, wo ich in der ersten Reihe stehe.“ Dieselbe Frage kann sich auch Marvin Schwäbe (31) vom 1. FC Köln stellen, der alternativ zu Dahmen in München gehandelt wird. Beide Schlussmänner sind im Sommer Stand jetzt ablösefrei auf dem Markt.