FC Bayern: Neuers Zukunft zu „99,9 Prozent sicher“

„Jetzt ist Schluss. Aber die Entscheidung muss er selbst treffen“, sagte Torwart-Legende Sepp Maier kürzlich gegenüber ‚Sport1‘ mit Blick auf Manuel Neuers Zukunft und riet ihm zum Karriereende.

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Von einem vorzeitigen Rücktritt möchte Bayerns Nummer eins allerdings nichts wissen. Nach Informationen von ‚Sky‘ denkt Neuer „trotz seiner Verletzung aktuell nicht über ein vorzeitiges Karriereende nach.“

Geduld bis zum Januar

Wie die ‚Bild‘ berichtet, fällt Neuer nach seiner jüngsten Fußverletzung bis Weihnachten aus und soll im Januar wieder „unangefochtener Stammtorwart“ beim FC Bayern sein.

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Allerdings deutet vieles darauf hin, dass der 40-Jährige im kommenden Sommer seine Handschuhe an den Nagel hängen wird. „Ein Karriereende im Sommer gilt zu 99,9 Prozent als sicher“, urteilt ‚Sky‘.

Mit Jonas Urbig (23) haben die Bayern bereits einen passenden Nachfolger für Neuer gefunden. Hinsichtlich der Besetzung des Postens als Nummer zwei wollen die Bayern-Bosse demnächst konkrete Gespräche aufnehmen. Gehandelt wurden zuletzt unter anderem Oliver Baumann (36), Bernd Leno (34) und Loris Karius (33).