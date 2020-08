Maitland-Niles-Transfer vom Tisch?

Ein möglicher Transfer von Ainsley Maitland-Niles vom FC Arsenal zu den Wolverhampton Wanderers ist offenbar gescheitert. Laut ‚Sky Sports‘ glauben die Verantwortlichen bei den Wolves mittlerweile, dass der 23-Jährige in London bleibt.

Arsenal arbeite mittlerweile sogar an einer Verlängeurng mit dem Flügelspieler, der noch bis 2023 an die Gunners gebunden ist. Maitland-Niles war mit Wolverhampton in Verbindung gebracht worden, das den Abgang von Matt Doherty (Tottenham Hotspur) kompensieren muss.