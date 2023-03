FC Bayern: Die Zahlen zum Choupo-Deal

Am gestrigen Mittwoch meldete ‚Sky‘, dass sich der FC Bayern und Eric Maxim Choupo-Moting auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags um eine Saison bis 2024 geeinigt haben. Die ‚Bild‘ wartet nun mit den zugehörigen Zahlen auf.

Laut der Tageszeitung erhält der 33-jährige Mittelstürmer bestenfalls künftig das doppelte Gehalt. Demnach verdiente Choupo-Moting bislang fünf Millionen Euro pro Saison. In der kommenden Saison sollen dann inklusive Prämien bis zu zehn Millionen drin sein.

Damit der kamerunische Nationalspieler das erreicht, muss er allerdings liefern. Die Boni sind laut der ‚Bild‘ an Titel, Tore und Vorlagen gekoppelt. Klar ist: Bleibt Choupo-Moting Stammspieler, verdient er künftig auch wie ein solcher. In der laufenden Saison erzielte er schon 15 Pflichtspieltore in 24 Partien.