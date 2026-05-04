FCK-Entscheidung: Hanslik zur Konkurrenz?

Daniel Hanslik wird in der kommenden Saison nicht mehr für den 1. FC Kaiserslautern auflaufen. Die Bosse der Roten Teufel haben dem Mittelstürmer im Laufe des heutigen Tages mitgeteilt, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird, berichtet ‚Sky‘.

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Für den 29-Jährigen gibt es aber wohl schon neue Türen, die sich geöffnet haben. So soll es Gespräche mit dem VfL Bochum gegeben haben. Zusätzlich haben Vereine aus Polen beim Torjäger angeklopft. Sturmkollege Norman Bassette (21/ausgeliehen von Coventry City) soll hingegen bleiben. Beim Belgier ist die Kaufoption jedoch zu hoch, hier will der Zweitligist nachverhandeln.