DFB-Elf „nicht WM-reif“ | Spionage-Skandal um Italien

Noch nicht in Turnierform

Zwar war das DFB-Team beim gestrigen 2:1-Sieg gegen Ghana über weite Strecken die bessere und spielbestimmende Mannschaft, restlos überzeugen konnte die deutsche Auswahl ähnlich wie beim 4:3-Sieg gegen die Schweiz dennoch nicht. Neben der Chancenverwertung erwiesen sich insbesondere die Einwechselspieler noch nicht als WM-reif.

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Das sieht auch der ‚kicker‘ so, der in Bezug auf die Reservisten titelt: „Zwei Siege, aber in der Breite nicht Spitze.“ Die ‚WAZ‘ bescheinigt dem DFB-Team gar einen „biederen Auftritt“ und bezeichnet es als „wackelig.“ Die Nationalelf sei „noch nicht WM-reif“. Die spanische ‚Marca‘ zelebriert dagegen den „Helden Deniz Undav.“ Allzu große Angst hat die Nationalmannschaft auf jeden Fall noch nicht verbreitet.

Sollte Leroy Sané im Sommer mit zur WM fahren? Ja, als Stammspieler Ja, als Joker Nein, seine DFB-Zeit ist vorbei Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Verdächtige Aktivitäten

Bei der heutigen Partie Bosnien gegen Italien (20:45 Uhr) steht nicht weniger als die WM-Teilnahme auf dem Spiel. Lediglich der Sieger darf an dem Turnier in Nordamerika teilnehmen. Der Squadra Azzurra droht das erneute Verpassen der WM, es wäre bereits das dritte Mal in Folge. Hat man, um den Super-GAU zu verhindern, auch zu fragwürdigen Maßnahmen gegriffen?

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Aus dem bosnischen Lager ist zu hören, dass ein italienischer Soldat sich deutlich länger als erlaubt auf dem Trainingsgelände der Bosnier aufgehalten haben soll und die Einheit obendrein noch gefilmt hat. Die Zeitung ‚Sport Sport‘ wittert Spionage seitens der Italiener um Coach Gennaro Gattuso und berichtet, dass Bosnien bereits Beschwerde bei EUFOR, der Dachorganisation des Soldaten, eingelegt hat. Die Italiener weisen die Vorwürfe zurück, der ‚Corriere dello Sport‘ beruft sich auf Verteidigungsquellen, die einer Spionage widersprechen. Ob sich die Anschuldigungen bewahrheiten?