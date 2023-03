Eintracht-Verlängerung: Glasner zögert – eine Bedingung?

Oliver Glasner knüpft seinen Verbleib bei Eintracht Frankfurt offenbar an eine Bedingung. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will sich der Österreicher nur langfristig an die Adler binden, sollten die Hessen mindestens zwei gestandene Verteidiger unter Vertrag nehmen. Zum Hintergrund: Evan N’Dicka (23) und Makoto Hasebe (39) könnten die SGE im Sommer verlassen. Bei Ersterem endet der Vertrag, bei Letzterem steht ein Karriereende im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Glasner wolle sich ganz genau anschauen, wie die Führungsetage um Sportvorstand Markus Krösche die Kaderplanung für die kommende Spielzeit vorantreibt. Mit der designierten Verpflichtung von Innenverteidiger Willian Pacho (21/Royal Antwerpen) stehen die Chancen gut, dass der Eintracht-Boss zeitnah zumindest einen Teil der Glasner-Bedingung erfüllt. Legt Krösche nach, könnte der 48-jährige Übungsleiter schon bald sein Jawort geben. Der Europa League-Erfolgscoach ist noch bis 2024 an die Frankfurter gebunden.

Lese-Tipp

Eintracht: Der Stand bei Marmoush & Knauff