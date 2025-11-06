Arnold-Deal: Pikanter Hintergrund enthüllt

Die Entscheidung, den auslaufenden Vertrag von Maximilian Arnold (31) zu verlängern, war beim VfL Wolfsburg nicht unumstritten. Geschäftsführer Peter Christiansen (50) hat sich laut der 'Bild’ gegen eine Vertragsverlängerung ausgesprochen, um eine neue Hierarchie in der Mannschaft aufzubauen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Aufsichtsrat des Bundesligisten positionierte sich aber klar pro Arnold. Der VfL-Kapitän soll als Identifikationsfigur auch über die Saison hinaus für die Wölfe auflaufen. Arnolds Wunsch, seinen Vertrag bis 2029 zu verlängern, wurde hingegen nicht erfüllt. Stattdessen wurde es ein Jahr Laufzeit weniger.