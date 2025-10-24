Menü Suche
Kommentar 24
Bundesliga

Bayerns Absage an Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck wird aktuell wieder beim FC Bayern gehandelt. Beim letzten Mal erteilte der Rekordmeister dem Linksfuß offenbar eine Absage.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Nico Schlotterbeck als BVB-Kapitän @Maxppp

Oliver Kahn hat verraten, dass sich der FC Bayern im Sommer 2022 gegen eine Verpflichtung von Nico Schlotterbeck entschieden hat. Der damalige Vorstandsvorsitzende sagte in einer ‚Sky‘-Sendung: „Es war die Zeit, wo er noch in Freiburg gespielt hat und er musste sich dann entscheiden. Aber wir haben uns, weil er noch sehr, sehr jung war, für jemand anderes entschieden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bayern holten damals Matthijs de Ligt für 67 Millionen Euro von Juventus Turin. Schlotterbeck ging stattdessen für 20 Millionen zu Borussia Dortmund.

Aktuell kursieren erneut Gerüchte um einen Schlotterbeck-Wechsel nach München. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers beim BVB ist nur noch bis 2027 gültig. Schwarz-Gelb könnte im kommenden Sommer also unter Verkaufsdruck geraten. Mit einer Vertragsverlängerung will man dem vorbeugen, doch bislang ziert sich Schlotterbeck, zu unterschreiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (24)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
FC Bayern
Nico Schlotterbeck

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
FC Bayern Logo FC Bayern München
Nico Schlotterbeck Nico Schlotterbeck
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert