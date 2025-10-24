Bayerns Absage an Schlotterbeck

Oliver Kahn hat verraten, dass sich der FC Bayern im Sommer 2022 gegen eine Verpflichtung von Nico Schlotterbeck entschieden hat. Der damalige Vorstandsvorsitzende sagte in einer ‚Sky‘-Sendung: „Es war die Zeit, wo er noch in Freiburg gespielt hat und er musste sich dann entscheiden. Aber wir haben uns, weil er noch sehr, sehr jung war, für jemand anderes entschieden.“

Die Bayern holten damals Matthijs de Ligt für 67 Millionen Euro von Juventus Turin. Schlotterbeck ging stattdessen für 20 Millionen zu Borussia Dortmund.

Aktuell kursieren erneut Gerüchte um einen Schlotterbeck-Wechsel nach München. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers beim BVB ist nur noch bis 2027 gültig. Schwarz-Gelb könnte im kommenden Sommer also unter Verkaufsdruck geraten. Mit einer Vertragsverlängerung will man dem vorbeugen, doch bislang ziert sich Schlotterbeck, zu unterschreiben.