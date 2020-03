Angeliño-Kauf: RB lässt sich Zeit

RB Leipzig könnte Leihspieler Angeliño von Manchester City per Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro festverpflichten. Sportdirektor Markus Krösche erläutert in der ‚Bild‘ den Stand der Dinge: „Es gibt natürlich eine zeitliche Begrenzung. Aber es ist nicht so, dass wir in den nächsten vier Wochen entscheiden müssen.“ Ob der Preis für den 23-jährigen Linksverteidiger sinkt, wenn die Champions League-Sperre für City bestehen bleibt, verrät Krösche nicht: „Grundsätzlich werden Verträge gemacht, um diese dann auch zu erfüllen. Aber wir warten jetzt erstmal die nächsten Wochen ab und schauen, wie sich das alles entwickelt. Fakt ist: Als Spieler und Charakter passt Angelino hervorragend zu uns.“

In Manchester besitzt Angeliño einen Vertrag bis 2023. Der Spanier, der seit seinem ersten Einsatz Anfang Februar keine Pflichtspielminute mehr verpasst hat, sagt im Interview mit der ‚Sport Bild‘: „Ich fühle mich sehr wohl in Leipzig. Ich muss mich auf RB konzentrieren.“ Für seine Trainer Julian Nagelsmann und Pep Guardiola hat Angeliño lobende Worte parat: „Stilistisch sind sie sich ähnlich. Beide wollen dominanten und offensiven Fußball spielen. Natürlich ist Julian jünger. Aber Alter spielt keine entscheidende Rolle, zumindest merkt man es ihm nicht an. Er weiß genau, was er von uns will.“