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Bundesliga

Pikantes Wechsel-Gerücht um Ebnoutalib

Younes Ebnoutalib schloss sich erst im Winter Eintracht Frankfurt an. Jetzt könnte es bei einem anderen Bundesligisten weitergehen.

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Younes Ebnoutalib bei einem besonderen Torjubel @Maxppp

Der Wechsel von Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg zu Eintracht Frankfurt sorgte im Winter für viel Furore. Acht Millionen Euro hatte sich die SGE die Dienste des 22-Jährigen kosten lassen, gleich in seinem ersten Spiel traf er gegen Borussia Dortmund (3:3).

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Ein Innenbandriss bremste den Mittelstürmer jäh aus, nach seiner Verletzung war er unter Albert Riera außen vor. Wohl auch aufgrund seiner Zuschauerrolle zuletzt macht sich laut der ‚Bild‘ die SVE Hoffnung auf eine Rückholaktion. Die Saarländer träumen laut der Boulevardzeitung davon, Ebnoutalib auszuleihen.

Durch den Aufstieg der SVE würde der Rechtsfuß innerhalb der Bundesliga wechseln. Frankfurt habe aktuell allerdings kein Interesse daran, den Angreifer abzugeben. Cheftrainer Adi Hütter sehe Ebnoutalib als festen Bestandteil des Kaders, ein Wechsel sei daher „nahezu ausgeschlossen“. Aber träumen ist in Elversberg ja bekanntlich erlaubt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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