Fellhauers später Transfer-Traum

Robin Fellhauers (28) Karriere verzeichnet in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung. Wie der defensive Mittelfelspieler des FC Augsburg gegenüber dem ‚kicker‘ verrät, könnte auch noch ein Auslandsabenteuer drin sein: „Vielleicht gegen Ende der Karriere. Jetzt hab ich das nächste Ziel: hundert Bundesliga-Spiele.“

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Ausgebildet beim SC Freiburg war der gebürtige Mannheimer über den Umweg zweite Mannschaft beim damaligen Regionalligisten SV Elversberg gelandet. Nach sechs Jahren an der Kaiserlinde ging es im vergangenen Jahr nach Augbsurg. Dort sammelte der Musterprofi bislang 41 Pflichtspiele und war an acht Toren direkt beteiligt.