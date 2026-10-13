Kurios: Matthäus enthüllt Wirtz-Interessenten

Mit einer Hypothek von 125 Millionen Euro wechselte Florian Wirtz im vergangenen Jahr zum FC Liverpool. Gerechtfertigt hat der deutsche Nationalspieler den Preis noch nicht, da er sein unbestrittenes Können noch nicht konstant auf den Platz bringen konnte.

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Trotz guter Ansätze sieht sich Wirtz aufgrund der mangelnden Scorer-Effizienz immer wieder harscher Kritik ausgesetzt. „Ich finde, Liverpool hat ihm genug Chancen gegeben, und ich denke, er muss aus der Mannschaft genommen werden“, forderte Reds-Legende Jamie Carragher nach der jüngsten 0:3-Pleite gegen Manchester City.

Eine Situation, die keine der Parteien zufriedenstellt. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass sich die Wege im kommenden Sommer trennen und der bis 2030 befristete Vertrag nicht erfüllt wird.

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Wiedervereinigung mit Alonso?

Für die europäischen Schwergewichte ist Wirtz angesichts seiner besonderen Fähigkeiten noch immer von Interesse. Zuletzt wurde der technisch so versierte Spielmacher mit dem FC Bayern, Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

In seiner ‚Sky‘-Kolumne enthüllt Lothar Matthäus noch einen weiteren Interessenten. „Es gibt Vereine in Spanien, die interessiert wären, und einen anderen Klub in England, nämlich den FC Chelsea mit seinem ehemaligen Trainer Xabi Alonso“, verrät der deutsche Rekordnationalspieler.

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Sollte Florian Wirtz eine Wiedervereinigung mit Xabi Alonso anstreben? Ja, unter Alonso ist Wirtz schonmal aufgeblüht Nein, er soll sich bei Liverpool durchbeißen Nein, ein anderer Verein würde besser zu ihm passen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Gut vorstellbar, dass Wirtz unter dem Spanier zu seiner besten Form zurückfinden könnte. Seine erfolgreichste Zeit hatte der gebürtige Pulheimer schließlich bei Bayer Leverkusen – unter Trainer Alonso.