Bericht: Arsenal eröffnet Alvarez-Gespräche

An Interessenten mangelt es Julián Alvarez nicht. Der Angreifer von Atlético Madrid wird seit Monaten mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht und gilt als Transferziel Nummer eins der Katalanen. Doch nun mischt auch der FC Arsenal mit und macht beim 25-Jährigen offenbar ernst. Laut ‚ESPN‘ haben die Gunners ein Auge auf den Argentinier geworfen, ‚Talksport‘ berichtet sogar von ersten Gesprächen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Verpflichtung des Weltmeisters von 2022 wird alles andere als ein Schnäppchen, ‚Talksport‘ spekuliert über ein Preisschild von 100 Millionen Euro. Dabei haben die Colchoneros alle Trümpfe in der Hand: Erst im Sommer 2024 verpflichtete man den Rechtsfuß für 75 Millionen Euro und stattete ihn mit einem langfristigen Vertrag bis 2030 aus.

Zwei Faktoren machen einen Transfer von Alvarez für Arsenal besonders attraktiv: Zum einen kennt Sportdirektor Andrea Berta, der bis März 2025 bei Atlético tätig war, den Offensivmann noch aus gemeinsamer Zeit in der spanischen Hauptstadt und war mitverantwortlich für dessen Verpflichtung. Zum anderen ist dem Goalgetter die Premier League bereits aus seiner Zeit bei Manchester City bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arsenal hatte Alvarez bereits im vergangenen Sommer auf dem Zettel, holte letztendlich aber Viktor Gyökeres von Sporting Lissabon. Der 27-Jährige kommt bei den Gunners allerdings noch nicht wie erhofft in Fahrt (fünf Premier League-Tore). Die anderen beiden Stürmer im Kader der Nordlondoner, Gabriel Jesus (28) und Kai Havertz (26), hatten zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.