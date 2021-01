Medien: Richards vor Bayern-Transfer

Der FC Bayern steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des ersten Sommer-Neuzugangs. Laut dem englischen ‚Guardian‘ wird erwartet, dass Omar Richards vom FC Reading einen Vorvertrag bei den Münchnern unterschreiben wird.

Im Sommer würde der Linksverteidiger dann ablösefrei vom englischen Zweitligisten an die Säbener Straße wechseln, da sein Arbeitspapier in Reading ausläuft. An den FC Bayern soll sich Richards für drei Jahre binden.

Der 22-Jährige ist in München wohl als indirekter Nachfolger von David Alaba vorgesehen. Richards könnte so künftig zusammen mit Alphonso Davies die Linksverteidiger-Position bekleiden, während Lucas Hernández fest in der Innenverteidigung eingeplant wäre.

