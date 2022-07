Nach fünf Jahren beim VfB Stuttgart zieht es Orel Mangala in die Premier League. Der 24-jährige Belgier wechselt für kolportierte 15 Millionen Euro zu Nottingham Forest. Beim Aufsteiger unterschreibt der Mittelfeldspieler einen langfristigen Vertrag. Eine Weiterverkaufsklausel beschert dem VfB dem Vernehmen nach zwölf bis 14 Prozent einer zukünftigen Ablöse.

Mangala war 2017 für 1,8 Millionen Euro aus der U21 des RSC Anderlecht nach Stuttgart gewechselt. Nach einer erfolgreichen Leihe beim Hamburger SV in der Saison 2018/19 etablierte sich der Abräumer als Stammspieler beim VfB. Für die Schwaben absolvierte der dynamische Rechtsfuß in insgesamt vier Spielzeiten 109 Pflichtspiele und war an 13 Treffern direkt beteiligt.

Bundesliga-Außenposten Nottingham

Mangala ist nach den Verpflichtungen von Taiwo Awoniyi, Moussa Niakhaté und Omar Richards bereits der vierte Profi aus der Bundesliga, den der Premier League-Aufsteiger für seine Mission Klassenerhalt an Bord holt. Bislang gab Nottingham umgerechnet rund 97 Millionen Euro für Verstärkungen aus.

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat sagt zum Mangala-Transfer: „Wir haben immer betont, dass wir bei entsprechenden Angeboten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sportliche Bewertung und auch die Perspektive des Spielers in unseren Überlegungen berücksichtigen und anschließend über einen möglichen Transfer entscheiden. Aus sportlicher Sicht hätten wir Orel natürlich gerne noch länger bei uns gesehen, der wirtschaftliche Aspekt und auch der Wunsch des Spielers nach einer Veränderung haben letztlich dazu geführt, dass wir diesem Transfer zugestimmt haben“