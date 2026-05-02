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Premier League

Liverpool spricht mit 100-Millionen-Mann

von Lukas Weinstock - Quelle: Matteo Moretto
Adam Wharton mit fokussiertem Blick @Maxppp

Der FC Liverpool hat im Rennen um Adam Wharton aktuell offenbar die besten Karten. Wie Transferexperte Matteo Moretto berichtet, befinden sich die Reds in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 22-Jährigen, der noch bis 2029 bei Crystal Palace unter Vertrag steht.

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Rund 100 Millionen Euro Ablöse stehen für Wharton im Raum. Der Mittelfeldakteur möchte im Sommer den nächsten Karriereschritt gehen und zu einem Champions League-Teilnehmer wechseln. Neben Liverpool beschäftigen sich auch Real Madrid und Manchester United mit dem englischen Nationalspieler (vier Länderspiele).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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