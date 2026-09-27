Stürmer Lautaro Martínez (29) hätte sich im vergangenen Transferfenster einen Wechsel zum FC Barcelona gut vorstellen können. Wie die spanische Zeitung ‚Sport‘ berichtet, scheiterte der Deal dann aber an den Gesprächen mit Inter Mailand. Martínez hatte aus Respekt vor seinem aktuellen Arbeitgeber um faire Verhandlungen gebeten.

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Der FC Barcelona hatte den 29-Jährigen nach den gescheiterten Verhandlungen mit Atlético Madrid um Julián Alvarez (26) ins Auge gefasst. Martínez kam 2018 für 25 Millionen von seinem Jugendverein Racing Club zu Inter. Seitdem absolvierte er 381 Partien für die Nerazzurri, in denen er 179 Treffer erzielen und weitere 57 auflegen konnte.